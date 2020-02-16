Очевидцы рассказали о смерти семьи в Калининграде

Очевидцы рассказали о смерти семьи в Калининграде
На месте происшествия работают полицейские. Фото: Baltphoto

В центральном районе Калининграда мужчина застрелил двух человек и ранил ребенка. По словам очевидцев, он делал предупредительные выстрелы в воздух, никого не подпуская к месту происшествия.

Убитые супруги работали на рынке и занимались продажей овощей, женщина была беременна.

Как сообщили «РИА Новости», по предварительным данным, мотивом преступления стала личная неприязнь. Выживший подросток, сын застреленной семейной пары, находится у бабушки, с ним работал психолог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что выстрелы производились из охотничьего карбина. Стрелявший мужчина находится в больнице.

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