В центре Калининграда неизвестный открыл огонь, погибла супружеская пара

В центре Калининграда неизвестный открыл огонь, погибла супружеская пара
На месте происшествия работают полицейские. Фото: Baltphoto

В центральном районе Калининграда мужчина внезапно открыл огонь из охотничьего ружья. Он застрелил двоих человек и ранил ребенка.

Трагический инцидент произошел вечером субботы, 15 февраля. От выстрелов из охотничьего карабина погибли мужчина и женщина. Кроме того, ранения получил их тринадцатилетний ребенок. Подросток доставлен в одно из медицинских учреждений города.

О случившемся сообщают в пресс-службе регионального управления МВД. По информации «РИА Новости», стрелявший также находится в больнице. Причины такого поступка и детальные обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге мигранта подозревают в изнасиловании девочки-подростка. Уроженцу Таджикистана предъявили обвинения по факту произошедшего в гостинице «Петербург».

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