В Мурино среди ночи вспыхнула иномарка женщины

В Мурино среди ночи вспыхнула иномарка женщины
Причины возгорания не установлены. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти по неизвестным причинам вспыхнула иномарка. Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания.

Все произошло в субботу,15 февраля, в Мурино. В отдел полиции обратился местный житель. Он рассказал, что у дома 55 по Оборонной улице горит Skoda Fabia.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, прибывшие сотрудники правопорядка установили, что вспыхнувшая иномарка принадлежит 53-летней женщине.

В результате пожара машина выгорела частично, обошлось без пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти иномарка пожар
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