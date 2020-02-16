В Мурино среди ночи вспыхнула иномарка женщины

Во Всеволожском районе Ленобласти по неизвестным причинам вспыхнула иномарка. Правоохранители устанавливают обстоятельства возгорания.

Все произошло в субботу,15 февраля, в Мурино. В отдел полиции обратился местный житель. Он рассказал, что у дома 55 по Оборонной улице горит Skoda Fabia.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, прибывшие сотрудники правопорядка установили, что вспыхнувшая иномарка принадлежит 53-летней женщине.

В результате пожара машина выгорела частично, обошлось без пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании грабителей в Тихвине. Они открыто похитили телевизор из квартиры.