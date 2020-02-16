В Тихвине задержали двух пьяных грабителей с телевизором в руках

В Тихвине задержали двух пьяных грабителей с телевизором в руках
Полицейские задержали злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Тихвинском районе из квартиры местного жителя малознакомые граждане вынесли телевизор. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

Все произошло в субботу, 15 февраля, в одном из домов по улице Ново-Советская. В отдел полиции обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что мало знакомые мужчины открыто похитили телевизор LG из ее квартиры.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, правоохранители выехали к месту происшествия. Двух злоумышленников 26 и 27 лет удалось задержать в подъезде указанного дома.

В отношении задержанных составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). Также было возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина ударил ножом своего сына. Они распивали спиртные напитки.

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