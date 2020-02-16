В поселке Лесогорский пьяный мужчина ударил ножом своего сына

В поселке Лесогорский пьяный мужчина ударил ножом своего сына
Мужчина ударил ножом своего сына. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти местный житель ударил ножом своего сына. Информация о состоянии молодого человека не сообщается.

Все произошло в субботу, 15 февраля, в поселке Лесогорский, в доме №13 по улице Гагарина. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 29-летнего мужчины. Правоохранители прибыли к месту происшествия.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, мужчина распивал спиртные напитки со своим 53-летним отцом, разнорабочим на частной пилораме. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой отец ударил ножом своего сына.

Пьяного злоумышленника задержали на месте происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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