Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Тихвине

Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Тихвине
Мужчина находился на пешеходном переходе. Фото: pixabay

По факту наезда на пешехода в городе Тихвине возбудили уголовное дело. Пострадавший скончался в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №11 по улице Карла Маркса. 37-летний мужчина за рулем KIA Cerato сбил 67-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по «зебре» около 16:30.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, позже он скончался от полученных травм.

В результате медосвидетельствования выяснилось, что водитель находился в нетрезвом виде. Ему было назначено обязательство о явке.

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