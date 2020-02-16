Пьяный водитель насмерть сбил пешехода в Тихвине

По факту наезда на пешехода в городе Тихвине возбудили уголовное дело. Пострадавший скончался в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие произошло у дома №11 по улице Карла Маркса. 37-летний мужчина за рулем KIA Cerato сбил 67-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по «зебре» около 16:30.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, позже он скончался от полученных травм.

В результате медосвидетельствования выяснилось, что водитель находился в нетрезвом виде. Ему было назначено обязательство о явке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей иномарке в Мурино. Машина вспыхнула среди ночи.