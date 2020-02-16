Губернатор Костромской области пошутил про борьбу с коррупцией

Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.

В ходе пресс-конференции Ситникову был задан вопрос о стоимости аренды помещения в бизнес-центре, где проходила встреча с журналистами. Он признался, что не знает, и попросил ответить на вопрос организаторов пресс-конференции. Те пояснили, что зал предоставлен бесплатно.

После чего журналист спросил, не нарушает ли это антикоррупционное законодательство. Ситников заявил, что встречу с представителями СМИ вряд ли можно считать преступлением и добавил, что страшнее самой коррупции — борьба с ней.

«К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью и победим всех, самих себя в том числе», — сказал он.

Ситников пошутил, что сейчас даже, если жена дарит тебе бритвенные принадлежности, возникает вопрос: не коррупция ли это?

В пресс-службе губернатора пояснили, что Ситников не критиковал антикоррупционные меры и слова его были трактованы не совсем верно.

«Конечно, коррупция — это безусловное зло, с ней надо бороться. Сергей Константинович говорил о недостатках некоторых антикоррупционных мер, которые предпринимаются», — приводит слова представителя пресс-службы «Говорит Москва».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за год выявили 18,4 тыс. коррупционных преступлений.