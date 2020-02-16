После гибели мамы и сына в пожаре в Ленобласти возбудили дело

В Кингисеппском районе Ленобласти в пожаре погибли 26-летняя женщина и её 4-летний сын. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Тела женщины и ребенка обнаружили 15 февраля после пожара в одном из садоводческих массивов. Они находились в гостях у 35-летнего знакомого, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.
Как полагает следствие, женщина и её сын пришли в гости к знакомому. Возгорание произошло вечером 14 февраля, когда хозяин дома и его гости уже легли спать. Мужчине удалось выбраться из дома.
«С ожогами различных частей тела он доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в следственном комитете.
Женщина и ребенок в результате пожара скончались. Возбуждено уголовное тело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Назначен комплекс экспертиз. Причины пожара выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в результате пожара из дома эвакуировали 70 человек.