После гибели мамы и сына в пожаре в Ленобласти возбудили дело

После гибели мамы и сына в пожаре в Ленобласти возбудили дело
Женщина и её сын погибли в пожаре. Фото: lenobl.sledcom.ru

В Кингисеппском районе Ленобласти в пожаре погибли 26-летняя женщина и её 4-летний сын. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тела женщины и ребенка обнаружили 15 февраля после пожара в одном из садоводческих массивов. Они находились в гостях у 35-летнего знакомого, сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти.

Как полагает следствие, женщина и её сын пришли в гости к знакомому. Возгорание произошло вечером 14 февраля, когда хозяин дома и его гости уже легли спать. Мужчине удалось выбраться из дома.

«С ожогами различных частей тела он доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в следственном комитете.

Женщина и ребенок в результате пожара скончались. Возбуждено уголовное тело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Назначен комплекс экспертиз. Причины пожара выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в результате пожара из дома эвакуировали 70 человек.

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