Названы самые просматриваемые видео за всю историю YouTube

Клип "Gangnam Style" южнокорейского певца Psy был самым популярным на протяжении 5 лет

Клип "Gangnam Style" южнокорейского певца Psy был самым популярным на протяжении 5 лет

В 2020 году видеохостинг YouTube отмечает 15-летие со дня основания. По этому поводу еженедельник Newsweek составил список самых популярных роликов.

Сайт был запущен в феврале 2005-го. Самым просматриваемым в первый год работы YouTube стало видео с тренировки футболиста сборной Бразилии Роналдиньо. Ролик был удален, но потом загружен снова.

В 2006-2007 году внимание аудитории привлек ролик «Evolution of Dance». На кадрах танцор Джадсон Лайпли из Огайо показывает основные движения танцев XX века. За восемь месяцев видео посмотрели около 70 млн раз.

Следующий год ознаменовал клип Аврил Лавин на песню «Girlfriend». Пика просмотров он достиг к июлю 2007 года и оставался самым просматриваемым до 2009-го, пока первенство вновь не перехватило видео Evolution of Dance, а затем ролик с малышом, который кусает палец старшего брата.

В апреле 2010 видео потеснил клип Леди Гаги на песню «Bad Romance», после чего первенство получило музыкальное видео Джастина Бибера «Baby».

С 2012 по 2017 год самым популярным числился Gangnam Style южнокорейского певца Psy. После чего его обогнал клип на песню Despacito музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки. Ролик остается самым просматриваемым до сих пор. Его увидели более 6 млрд 631 млн раз.

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