Названы 17 худших сцен секса в истории кино

Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.

Список открыла криминальная мелодрама «Джильи». Героиня картины, лесбиянка-убийца Рикш в исполнении Дженнифер Лопес, не смогла устоять перед обаянием гангстера Ларри Джильи, которого сыграл Бен Аффлек. Картина была удостоена двух «Золотых малин».

Следом расположился фильм «Говард-утка», где героиня занимается сексом с уткой, картина «Убей меня нежно» и «Очень плохая училка» с Кэмерон Диаз и Джастином Тимберлейком.

За одну из самых неловких фраз и такую же неловкую эротическую сцену в список вошла «Звездная карта» с Джулианной Мур и Робертом Паттинсоном.

В «50 оттенках серого» плохих сцен секса, по словам составителя списка, достаточно. Однако худшая — та, в которой Кристиан связывает Анастейшу и проводит кубиком льда по её телу.

В список также попали эротические сцены из «Аватара», «Шоугелз», «Комнаты», «Основного инстинкта 2», «Жаркого американского лета», «Ущерба», «Если бы стены могли говорить 2», «Чего хотят женщины», «Исчезнувшей» и «Хранителей».

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