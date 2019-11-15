Сэма Хьюэна признали самым сексуальным мужчиной

Сэма Хьюэна признали самым сексуальным мужчиной
Журнал Just Jared последовал примеру журнала People и провел свой опрос. Фото:instagram.com/p/B45EVv8ATOI/

Сэм Хьюэн, актер сериала «Чужестранка», стал самым сексуальным мужчиной из живущих по результатам статистического опроса журнала Just Jared.

За неделю Сэм собрал 200 тысяч голосов, что составляет более 30 процентов от общего числа.

Второе и третье место разделили между собой актер сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки и музыкант Джаред Лето. Пятерку закрывали Себастьян Стэн и Дженсен Эклз — второй Винчестер и второй главный актер «Сверхъестественное».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что журнал People назвал самого сексуального мужчину на планете.

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