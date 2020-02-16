Жителя Сланцев спасли из огня и отправили в больницу

Жителя Сланцев спасли из огня и отправили в больницу
Непонятно,что стало причиной инцидента. Фото: pixabay

Мужчина отравился угарным газом. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Все случилось сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области. Пожар вспыхнул в квартире на улице Свердлова в Сланцах – там вспыхнула обстановка на двух квадратных метрах. На место прибыли спасатели, которые вывели из квартиры мужчину. Он успел надышаться угарным газом и был госпитализирован. Пламя удалось потушить менее чем за час.

По предварительным данным, больше никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после гибели мамы и сына в пожаре в Ленобласти возбудили дело. Как полагает следствие, женщина и её сын пришли в гости к знакомому. Возгорание произошло вечером 14 февраля, когда хозяин дома и его гости уже легли спать. Мужчине удалось выбраться из дома.

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