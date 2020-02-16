В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса

В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса. Фото: pixabay.com

В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с коронавирусом нового типа.

О начале производства сообщило правительство города Тайчжоу в соцсети WeChat. Препарат получил официальное одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Ведомство дало зеленый свет выходу лекарства на рынок.

Препарат «Фавэйлавэй», ранее известный как Favipiravir или «Фапилавэй», первым получил официальное одобрение на включение в список лекарств, потенциально эффективных в борьбе с новым типом коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства Тайчжоу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1 тыс. 523 человек. Количеств заболевших достигло 66,4 тыс.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Китай коронавирус лекарство препарат
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов поделился итогами недели
Синоптики прогнозируют ранний приход весны в России
Ветер поднял уровень воды в Неве в два раза
Гай Ричи хочет снять вторую часть «Аладдина»
Протоиерей объяснил сравнение гражданских жен с проститутками
Nike анонсировал выход «умных» кроссовок
Ротенберг заявил, что судьба Кокорина решится в понедельник
В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса