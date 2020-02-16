В Китае началось производство возможного лекарства от коронавируса

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса. Фото: pixabay.com

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса. Фото: pixabay.com

В восточной китайской провинции Чжэцзян запустили в производство лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с коронавирусом нового типа.

О начале производства сообщило правительство города Тайчжоу в соцсети WeChat. Препарат получил официальное одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Ведомство дало зеленый свет выходу лекарства на рынок.

Препарат «Фавэйлавэй», ранее известный как Favipiravir или «Фапилавэй», первым получил официальное одобрение на включение в список лекарств, потенциально эффективных в борьбе с новым типом коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правительства Тайчжоу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае выросло до 1 тыс. 523 человек. Количеств заболевших достигло 66,4 тыс.