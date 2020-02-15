Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1523

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены более 66,4 тыс. человек. Число жертв выросло до 1523 человек.

При этом 8096 человек вылечились и выписаны из больниц. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В соответствии с решением ВОЗ вирус получил название COVID-19, что является сокращением от слов Corona Virus Disease («болезнь, вызываемая коронавирусом») и указывает на год появления вируса (2019). Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Китайские власти отмечают, что перешли на новую методику диагностирования и пересмотрели поставленные ранее диагнозы. На фоне расширения эпидемии коронавируса из Китая в России принимаются меры по профилактике заболевания и скорейшему выявлению в случае появления подозрений. Россия получила образец генома коронавируса, на основе которого уже разработаны экспресс-тесты, позволяющие за два часа узнать, заражен человек или нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что распространение нового китайского коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля, считают ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней. Как сообщает Bloomberg, научные сотрудники пришли к такому выводу, сделав математическую модель заболеваемости в Ухане и провинции Хубэй, где впервые произошла вспышка эпидемии.