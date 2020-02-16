Певица Валерия показала свое фото без ретуши

Артистка призналась, что решила ими поделиться, потому что не может ждать.

Об этом стало известно 16 февраля. Фотографии в Instagram-аккаунте опубликовала певица Валерия. Она рассказала, что приняла участие в фотосессии и не может ждать, пока снимки отретушируют – уж очень они понравились артистке. Валерия рассказала, что ей понравились необычные образы и результат выглядит хорошо даже без фотошопа.

Фанаты певицы оценили фотографии по достоинству – они похвалил фигуру Валерии и ее молодое лицо.

«Соглашусь со всеми, у Валерии потрясающая фигура, выглядит на 35»,

— пишет один из комментаторов.

Другие же считают, что в таком возрасте не стоит выкладывать подобные снимки и носить короткие платья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа. Подписчики удивились, как сильно артистка редактирует снимки перед тем, как их выложить в семь.