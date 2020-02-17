На Колписнком шоссе фургон въехал в большегруз

В Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и фургона. Транспортные средства столкнулись на Колпинском шоссе.

Все произошло в понедельник утром, 17 февраля. По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», фургон въехал в большегруз, когда последний разворачивался.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что машины мешают проезду других участников движения. Информация о пострадавших в результате ДТП отсутствует.

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