На Колписнком шоссе фургон въехал в большегруз

На Колписнком шоссе фургон въехал в большегруз
Колпинское шоссе. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и фургона. Транспортные средства столкнулись на Колпинском шоссе.

Все произошло в понедельник утром, 17 февраля. По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», фургон въехал в большегруз, когда последний разворачивался.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что машины мешают проезду других участников движения. Информация о пострадавших в результате ДТП отсутствует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на Российском проспекте вспыхнуло помещение, площадь которого составляет 100 «квадратов».

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