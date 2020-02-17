На трассе «Кола» столкнулись автобус и грузовик

Очевидцы отмечают, что особенно пострадала задняя часть "ПАЗа". Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы отмечают, что особенно пострадала задняя часть "ПАЗа". Фото: vk.com/spb_today

Во Всеволожском районе Ленинградской области на Мурманском шоссе произошло столкновение маршрутки, следующей из Морозовки, и большегруза.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 февраля. Об инциденте рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Рейсовый автобус №511 столкнулся с грузовиком в районе путепровода, ведущего через железнодорожные пути.

По предварительным данным, в результате аварии одному из пассажиров маршрутки потребовалась помощь медиков. Пострадавшего госпитализировали, его состояние неизвестно. Судя по фотографиям свидетелей происшествия, прикрепленным, столкновение транспортных средств было достаточно сильным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Дальневосточном проспекте каршеринг снес фонарный столб.