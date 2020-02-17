Стало известно состояние спасенной из Фонтанки женщины

Женщина, которую спасли из реки Фонтанки, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Не исключено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, после извлечения из реки женщину бил сильный озноб. С переохлаждением её увезли в одну из больниц Петербурга для оказания медицинской помощи.

Спасатели отмечают, что женщина могла быть пьяна. От неё исходил резкий запах алкоголя.

Напомним, в ночь на 16 февраля 63-летний гражданин Узбекистана перебросил женщину через ограждение у реки Фонтанки. После того, как достать её с помощью подручных средств не получилось, он прыгнул за ней в воду. Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения.

На помощь женщине подоспел еще один мужчина. Достать её из воды удалось до приезда спасателей. Гражданин Узбекистана из реки не выбрался, тело его позже извлекли водолазы.