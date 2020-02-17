Азартного петербуржца осудили за хищение денег из кассы магазина. Ему нужно было сделать ставку

В Петербурге прокуратура Выборгского района поддержала гособвинение в отношении местного жителя. Он признан виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Преступный инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным следствия, мужчина, будучи замом гендиректора магазина «Верный», лицом, кому вверены деньги и имущество организации, решил пойти на преступление ради своей страсти. Он похитил из главной кассы магазина 85 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, в тот период он страдал зависимостью от азартных игр. Деньги ему нужны были, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе.

Подсудимый раскаялся в содеянном и возместил вред, причиненный работодателю. В результате мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

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