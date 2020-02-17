Азартного петербуржца осудили за хищение денег из кассы магазина. Ему нужно было сделать ставку

Азартного петербуржца осудили за хищение денег из кассы магазина. Ему нужно было сделать ставку
Суд признал мужчины виновным. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Выборгского района поддержала гособвинение в отношении местного жителя. Он признан виновным в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Преступный инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным следствия, мужчина, будучи замом гендиректора магазина «Верный», лицом, кому вверены деньги и имущество организации, решил пойти на преступление ради своей страсти. Он похитил из главной кассы магазина 85 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, в тот период он страдал зависимостью от азартных игр. Деньги ему нужны были, чтобы сделать ставки в букмекерской конторе.

Подсудимый раскаялся в содеянном и возместил вред, причиненный работодателю. В результате мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП, в результате которого был перекрыт проезд по Советскому проспекту.

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