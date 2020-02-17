«Приехали»: на Советском фура зацепила легковушку и встала поперек дороги, перекрыв движение

В Петербурге на Советском проспекте произошло ДТП с фурой, в результате которого было перекрыто движение.

Все произошло сегодня утром, 17 февраля. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», фура зацепила легковой автомобиль и встала поперек дороги, перекрыв движение.

«Приехали», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, на участке собралась крупная пробка.

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