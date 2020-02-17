На Омской улице мужчина и женщина напали на студента

В Приморском районе Петербурга мужчина и женщина напали на студента колледжа. Злоумышленники отобрали у юноши телефон и деньги. В тот же день полицейские задержали подозреваемых в преступлении.

Все произошло в воскресенье, 16 февраля, на Омской улице. К сотруднику патрульно-постовой службы полиции, который направлялся на службу, обратился 19-летний молодой человек. Он рассказал, что неизвестные напали на него, повалили и стали наносить удары ногами и кулаками по телу и голове, после чего похитили телефон и деньги.

Как сообщили в пресс-службе Главного управлении МВД РФ по городу и области, общий ущерб составил семь тыс. рублей.

Около 19 часов на месте происшествия правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказали 32-летние житель Белгородской области и жительница республики Карелия.

На подозреваемых составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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