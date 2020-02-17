Тело погибшего в Ленобласти петербуржца обнаружили на следующие сутки после аварии

В Тосненском районе Ленобласти автоледи сбила мужчину. Тело погибшего обнаружили только на следующие сутки.

В субботу, 15 февраля, полицейским поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в трехстах метрах от деревни Аннолово. На погибшем имелись признаки повреждений, характерных после дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает 78.ru, прибывшие к месту происшествия правоохранители установили, что погибший — 40-летний петербуржец.

Выяснилось, что 14 февраля около 21:40 на номер «112» позвонила 58-летняя женщина. Она рассказала что сбила человека вне зоны пешеходного перехода. Автоледи за рулём Volkswagen Tiguan двигалась на большой скорости.

Прибывшие сотрудники тело погибшего не обнаружили, поскольку заявительница указала не совсем точное место происшествия.

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