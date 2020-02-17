Тело погибшего в Ленобласти петербуржца обнаружили на следующие сутки после аварии

Тело погибшего в Ленобласти петербуржца обнаружили на следующие сутки после аварии
От наезда авто погиб житель Петербурга. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти автоледи сбила мужчину. Тело погибшего обнаружили только на следующие сутки.

В субботу, 15 февраля, полицейским поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в трехстах метрах от деревни Аннолово. На погибшем имелись признаки повреждений, характерных после дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает 78.ru, прибывшие к месту происшествия правоохранители установили, что погибший — 40-летний петербуржец.

Выяснилось, что 14 февраля около 21:40 на номер «112» позвонила 58-летняя женщина. Она рассказала что сбила человека вне зоны пешеходного перехода. Автоледи за рулём Volkswagen Tiguan двигалась на большой скорости.

Прибывшие сотрудники тело погибшего не обнаружили, поскольку заявительница указала не совсем точное место происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Северную столицу вновь пришло рекордное потепление

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп тело Тосненский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Зайцева рухнувшее дерево придавило Mini Cooper
В Мурино затопило улицу, людям приходится «обувать» пакеты
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности
Тело погибшего в Ленобласти петербуржца обнаружили на следующие сутки после ...
Суд Петербурга постановил принудительно поместить в больницу сбежавшую ...
Потепление заставило дорожников Ленобласти выйти на борьбу с затопленными ...
Россиян предупредили о резком похолодании в марте
Полиция Петербурга изменит схему работы с отелями в вопросах о мигрантах