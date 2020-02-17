Сербский каратист отправился в Москву пешком, чтобы пожать руку Путину

Милутович вышел из сербского города Улице в субботу, 15 февраля, и планирует оказаться в Москве к 9 мая. Фото: pixabay.com

Милутович вышел из сербского города Улице в субботу, 15 февраля, и планирует оказаться в Москве к 9 мая. Фото: pixabay.com

72-летний гражданин Сербии, обладатель черного пояса по карате Милован Милутинович, отправился в пешее путешествие через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы оказаться в Москве к 9 мая.

Кроме того, сербский пенсионер рассчитывает увидеть президента России Владимира Путина. К масштабному путешествию спортсмен готовился на протяжении полугода. В общей сложности протяженность пути составит 2 640 километров. Ежедневно каратисту придется преодолевать 40 километров.

Милован Милутинович отмечает, что его не страшит ни физическая нагрузка, ни расстояние. Единственное, чего опасается пенсионер — морозы. Главная цель сложного путешествия — посмотреть столичный парад Победы на Красной площади, а также пожать руку российскому лидеру, к которому спортсмен относится с большим уважением.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин предложил назвать МГУУ в честь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, умершего 10 декабря 2019 года.