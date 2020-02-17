В Петербурге 23 февраля прогремит салют

В Петербурге 23 февраля прогремит салют
Салют запустят в 9 вечера. Фото: pixabay

Горожане смогут насладиться великолепным шоу уже на ближайших выходных.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на пресс-службу Петропавловской крепости. Именно оттуда дадут залп в честь Дня защитника Отечества. Посмотреть на фейерверк над городом можно будет в девять часов вечера в воскресенье, 23 февраля. К слову, лучше всего его будет видно на Дворцовом и Троицком мосту, а также на Дворцовой набережной и Стрелке Васильевского острова – есть отличный повод отправиться на прогулку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сапсан» остановил повышение цен на билеты 23 февраля и 8 марта. Минимальная стоимость поездки составляет 2,3 тысячи рублей. Цена самых дорогих билетов — 10 538 рублей за первый класс, и 12 690 рублей за «сьют».

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23 февраля праздник салют
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