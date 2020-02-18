Якубович помог Диброву до приезда скорой в Москве

Российский телеведущий Леонид Якубович помог оказать первую помощь своему коллеге Дмитрию Диброву, когда тому резко поплохело в одном из столичных кинотеатров.

Как сообщает «Комсомольская правда», оба ведущих были в кафе кинотеатра «Октябрь», где показывали премьеру фильма «На Луне» режиссера Егора Кончаловского. Там состояние Диброва резко ухудшилось, на что Якубович моментально среагировал — попросил персонал принести полотенца и вызвать медиков. Он также проводил его в больницу.

Позднее Дибров рассказал «Интерфаксу», что просто потерял сознание и уже чувствует себя хорошо.

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