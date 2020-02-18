На «Коле» водителя переехал собственный микроавтобус

На &#171;Коле&#187; водителя переехал собственный микроавтобус
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса. В результате аварии пострадал мужчина, находящийся на улице.

Все произошло в понедельник вечером, 17 февраля, легковушка Cadillac влетела в стоящий на обочине Volkswagen Transporter, остановившийся из-за неисправности.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и области, машины столкнулись около 22:50 на 12-м километре автотрассы.

В результате столкновения микроавтобус наехал на 41-летнего водителя, который стоял перед ним. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что самолет второй раз вылетел из Петербурга в Мурманск. Воздушное судно возвращалось в Пулково.

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"Кола" госпитализаия дтп
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