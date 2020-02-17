Самолет второй раз вылетел из Петербурга в Мурманск

В авиакомпании верят, что на этот раз все будет хорошо.

Об этом стало известно 17 февраля. Обо всем сообщили в авиакомпании «Россия». Самолет, который вылетел в понедельник в Мурманск из Санкт-Петербурга и вернулся потом в Пулково, вылетел в пункт назначения во второй раз. Пока что данных о его прибытии не поступало.

Напоминаем, что борт приземлился в Северной столице, чтобы переждать непогода и дозаправиться. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный боковой ветер и ливневый снег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково задерживают самолет в Душанбе на 13 часов. Согласно данным с онлайн-табло петербургской воздушной гавани, пассажиры должны были отправиться в столицу Таджикистана еще в ночь на 10 февраля. Их вылет был запланирован на 00:05.