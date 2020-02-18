Милонов предлагает внести запрет на аборты в Конституцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает закрепить в вводной части российской Конституции запрет на аборты.

Как сообщает РИА Новости, Милонов направил письмо с предложением о внесении в Конституцию запрета на аборты в профильный комитет ГД по госстроительству и законодательству.

Депутат считает, что преамбула Конституции должна содержать «право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Также он заявил о необходимости внесения в основной закон страны запрета на аборты.

По словам Милонова, человек становится человеком уже в момент зарождения жизни, что является «строго научным фактом». А закрепление этого в Конституции является нравственным долгом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начались задержания на акции в защиту Конституции.