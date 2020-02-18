Женщину с сомнительной банковской картой достали из воды в Кронштадте

Женщину с сомнительной банковской картой достали из воды в Кронштадте
Полицейские прибыли по адресу, на который зарегистрирована карта. Фото: Pixabay

В Кронштадте среди ночи спасли женщину, упавшую в воду рядом с Пеньковым мостом. Из документов у нее была лишь банковская карта.

Все произошло около полуночи 17 февраля . Тело заметили инспекторы ДПС. К месту происшествия прибыли спасатели и вытащили женщину, от которой пахло спиртным. После ее направили в больницу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, при себе у неизвестной была лишь кредитка.

Правоохранители прибыли по адресу, на который карта зарегистрирована карта. Выяснилось, что там живет гражданка с именем и фамилией указанными на кредитке. Она заявила, что ничего не теряла.

У пострадавшей диагностировали переохлаждение и травму головы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании петербуржца, который угнал у матери иномарку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кронштадт обводный канал
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вице-премьер Хуснуллин едет в Петербург, чтобы узнать реальную ситуацию
«Сапсан» насмерть сбил человека у станции «Славянка»
В Выборгском районе гурман почти украл сыр на 26 тысяч рублей
Музей обороны и блокады Ленинграда получил новые помещения в Соляном переулке
В Петербурге наркоман случайно задушил подругу и сдался полиции
Российские музыканты выпустили песню в поддержку Китая из-за коронавируса
Водители выступили против закрытия центра Петербурга для старых автомобилей
Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье