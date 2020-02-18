Женщину с сомнительной банковской картой достали из воды в Кронштадте

Полицейские прибыли по адресу, на который зарегистрирована карта. Фото: Pixabay

Полицейские прибыли по адресу, на который зарегистрирована карта. Фото: Pixabay

В Кронштадте среди ночи спасли женщину, упавшую в воду рядом с Пеньковым мостом. Из документов у нее была лишь банковская карта.

Все произошло около полуночи 17 февраля . Тело заметили инспекторы ДПС. К месту происшествия прибыли спасатели и вытащили женщину, от которой пахло спиртным. После ее направили в больницу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, при себе у неизвестной была лишь кредитка.

Правоохранители прибыли по адресу, на который карта зарегистрирована карта. Выяснилось, что там живет гражданка с именем и фамилией указанными на кредитке. Она заявила, что ничего не теряла.

У пострадавшей диагностировали переохлаждение и травму головы.

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