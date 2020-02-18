Женщину с сомнительной банковской картой достали из воды в Кронштадте

В Кронштадте среди ночи спасли женщину, упавшую в воду рядом с Пеньковым мостом. Из документов у нее была лишь банковская карта.
Все произошло около полуночи 17 февраля . Тело заметили инспекторы ДПС. К месту происшествия прибыли спасатели и вытащили женщину, от которой пахло спиртным. После ее направили в больницу.
Как стало известно gazeta.spb.ru, при себе у неизвестной была лишь кредитка.
Правоохранители прибыли по адресу, на который карта зарегистрирована карта. Выяснилось, что там живет гражданка с именем и фамилией указанными на кредитке. Она заявила, что ничего не теряла.
У пострадавшей диагностировали переохлаждение и травму головы.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании петербуржца, который угнал у матери иномарку.