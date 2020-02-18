Петербуржца, угнавшего у матери Mercedes, задержали

В Приморском районе Петербург полицейские задержали парня, укравшего у своей матери иномарку.

Все произошло в воскресенье, 16 февраля. Женщина обратилась в отдел полиции с заявлением, что в период с 15:00 до 16:00 в ее квартире дома 20/2 на Туристкой улице ее 20-летний сын похитил ключи от автомобиля Mercedes С180. Ключи находились в кармане куртки заявительницы.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, стоимость авто женщина оценила в 1,1 млн рублей.

В этот же день молодого человека удалось задержать. Машину вернули его матери.

Накануне, 17 февраля, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании жителя Сестрорецка, который ударил ножом своего брата.