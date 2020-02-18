В Сестрорецке задержали местного жителя, ударившего ножом своего брата

В Курортном районе Петербурга полицейские задержали мужчину, который ножом ударил своего брата. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Все произошло в понедельник, 17 февраля, в Сестрорецке. В отдел полиции сообщили, что у дома №9 по улице Володарского в алкогольном супермаркете находится мужчина в крови.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, прибывшие правоохранители на месте происшествия задержали неработающего 33-летнего гражданина закавказского государства.

Выяснилось, что задержанный в своей квартире дома №9 по улице Володарского выпивал спиртные напитки со своим братом. В результате ссоры он ножом ударил 25-летнего мужчину. Пострадавший с колото-резаными ранениями правой ягодицы был госпитализирован.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и меры пресечения.

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