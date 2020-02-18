Родители и призывники запустили петицию против милитаризации детей

Родители и призывники выступили против милитаризации детей в школах, колледжах и детсадах. Петицию с требованием прекратить пропаганду военной службы среди несовершеннолетних запустили на сайте change.org.

Авторы петиции требуют ограничить доступ в образовательные учреждения различных военно-патриотических организаций и клубов, а также прекратить военизированные мероприятия для детей.

«Дети не могут уйти от того, что происходит в школах. Неправильно, что туда открыт и желателен доступ военно-патриотических организаций. Военная служба относится к неоднозначным, сомнительным видам деятельности. И пропагандировать её среди детей неправильно, потому что ребенок не может принять взвешенное решение и оценить все риски», — пояснила gazeta.spb.ru координатор Движения сознательных отказчиков от военной службы Елена Попова.

Петиция обращена в адрес Министерства просвещения России. Её авторы просят пересмотреть приказ Минобороны и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 года № 94/134. Документ регламентирует организацию обучения россиян в области обороны и их подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях.

«Фактически этот приказ игнорирует существование такого института, как альтернативная гражданская служба в нашей стране», — отмечается в петиции.

Обратить внимание на проблему «отказчики» в очередной раз решили в свете ряда спорных мероприятий, приуроченных к 75-летию победы и 23 февраля. Так, в одном из детских садов Москвы к годовщине Великой Отечественной войны вывесили календари со снимками детей в образе окровавленных бойцов советской армии. Календарь был изготовлен по заказу компании «Мастерхост» и размещен в детском саду как пример. Несколько его экземпляров также были отправлены в Сирию командующим российскими частями.