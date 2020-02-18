В Ленобласти начали реставрировать усадьбу Роткирхов

Здесь поэт начал писать один из самых известных своих романов, "Арап Петра Великого". Фото: ЛенТВ24

Здесь поэт начал писать один из самых известных своих романов, "Арап Петра Великого". Фото: ЛенТВ24

В посёлке Новопятницкое Кингисеппского района Ленобласти приступили к реставрации усадьбы Роткирхов, места проживания нескольких поколений родственников Александра Сергеевича Пушкина.

Усадьба по своей значимости не уступает Болдино и Михайловскому, однако долгие годы находилась в забвении. Неподалеку от дома кладбище, на котором похоронены 35 родственников величайшего русского поэта. Здесь бывал и сам Александр Сергеевич.

Сейчас, как сообщает ЛенТВ24, местные власти и активисты ждут передачи главного здания усадьбы от Министерства обороны. Ведомству принадлежит земля, на которой находится историческое здание. Согласно постановлению президента, территория должна быть передана благотворительному фонду. На данный момент, усилиями фонда, также удалось выкупить территорию семейного кладбища.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге завершается разработка проекта реставрации «Куртины береговой».