Актриса Мария Голубкина показала лицо без фотошопа

Актриса Мария Голубкина показала лицо без фотошопа
Голубкиной 46 лет и она не собирается делать операции. Фото: https://www.instagram.com/golubkina1973/

Она призналась, что не собирается скрывать истинный возраст – выглядеть в 50 на 50 не стыдно.

Актриса Мария Голубкина поделилась селфи в своем Instagram-аккаунте. На снимке видны морщины – женщина не стала убирать их при помощи фотошопа. Она написала, что любит себя такой, какая она есть, и не собирается ничего менять при помощи пластической хирургии.

Голубкина призвала подписчиц не стесняться возраста и стареть красиво. Она уверена, что выглядеть в 50 лет на 50 – вполне нормально. Также актриса заверила, что не стесняется своей неидеальной фигур: главное, чтобы самой было комфортно.

«Если женщина здорова и ухожена, то она в любом возрасте будет выглядеть хорошо и чуть моложе, без всяких подтяжек и уколов»,

— пишут фанаты, соглашаясь с мнением Голубкиной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.

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