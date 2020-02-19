Число погибших от коронавируса в Китае превысило 2 тыс. человек

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 74 185 человек. Число жертв выросло до 2004 человек. При этом 14 376 вылечились и выписаны из больниц. Об этом сообщается на сайте госкомитета по здравоохранению.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В соответствии с решением ВОЗ вирус получил название COVID-19, что является сокращением от слов Corona Virus Disease («болезнь, вызываемая коронавирусом») и указывает на год появления вируса (2019). Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Китайские власти отмечают, что перешли на новую методику диагностирования и пересмотрели поставленные ранее диагнозы. На фоне расширения эпидемии коронавируса из Китая в России принимаются меры по профилактике заболевания и скорейшему выявлению в случае появления подозрений. Россия получила образец генома коронавируса, на основе которого уже разработаны экспресс-тесты, позволяющие за два часа узнать, заражен человек или нет.

Коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли. О такой возможности распространения эпидемии Bloomberg пишет со ссылкой на вирусолога Айру Лонджини, советника Всемирной организации здравоохранения. С ним согласен и Габриэль Лунг, профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга. Исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон считает, что в Китае число новых зараженных может составить до 50 тыс. ежедневно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что распространение нового китайского коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля, считают ученые из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней. Как сообщает Bloomberg, научные сотрудники пришли к такому выводу, сделав математическую модель заболеваемости в Ухане и провинции Хубэй, где впервые произошла вспышка эпидемии.