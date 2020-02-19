В США опровергли информацию о планах генпрокурора уйти в отставку из-за твитов Трампа

Представитель министерства юстиции США Керри Кьюпек назвала «слухами» информацию о том, что генпрокурор США Уильям Барр планирует уйти с занимаемой должности.

«Генеральный прокурор не планирует уходить в отставку», — написала Кьюпек в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что генпрокурор США Уильям Барр рассматривает возможность уйти с занимаемой должности из-за постов президента США Дональда Трампа в Twitter.

Ранее Трамп уволил трех чиновников, которые давали показания по делу об импичменте.

Напомним, сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной уилбямсети Twitter.