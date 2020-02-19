В Японии завершился карантин на круизном лайнере Diamond Princess.

Власти Японии разрешили пассажирам покидать судно, чтобы отправиться домой.

Карантин на лайнере, стоящем в городе Йокогама, завершился. Поэтому, в течение двух дней, тем, у кого заболевание не будет выявлено в результате специальных тестов, можно будет отправиться на родину. Первыми будут отпускаться пожилые люди. Тем же, у кого заболевание было выявлено, нужно будет остаться на продленный карантин. Об этом сообщает Интерфакс.

Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Среди них пара супругов из России. Другие же жители России, которые не заразились, будут возвращаться домой сами. Напомним, карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число погибших от коронавируса в Китае превысило 2 тыс. человек. ВОЗ озвучила возможность того, что заразиться вирусом могут две трети населения земли.