В Петербурге у бизнесмена из BMW украли деньги на развод с женой

Сумку с деньгами похитили из BMW X5. Фото: pixabay.com

Сумку с деньгами похитили из BMW X5. Фото: pixabay.com

Петербургский бизнесмен лишился 1,5 млн рублей. Деньги он приготовил на развод с женой, однако супруга их так и не получила. Сумму похитил неизвестный.

Как стало известно gazeta.spb.ru, деньги были похищены из BMW XP. Машину предприниматель оставил у дома 15 по Выборгскому шоссе. Между 16 и 22 часами 18 февраля они были украдены.

Неизвестный разбил стекло правой задней двери и вытащил сумку с деньгами из машины, после чего скрылся.

С места парковки изъяты записи камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пояснил 36-летний бизнесмена, внедорожник принадлежит строительной компании. Сам он занимает должность директора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге у 41-летней продавщицы из Белоруссии похитили автомобиль Range Rover стоимостью 3 млн рублей. Машину она оставила у дома 7 по Земледельческой улице.