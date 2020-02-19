На перекрестке Суздальского и Композиторов сонные водители устроили ДТП

На перекрестке Суздальского и Композиторов сонные водители устроили ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 19 февраля на пересечении Суздальского проспекта и улицы Композиторов произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, участники ДТП не совсем проснулись и не смогли разобраться, кто кого должен пропустить на перекрестке.

«Кто-то кого-то не пропустил на перекрестке Суздальского и Композиторов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в понедельник, 17 февраля, на петербургской кольцевой автодороге произошла авария с участием автобуса и пешехода.

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