На перекрестке Суздальского и Композиторов сонные водители устроили ДТП

Утром 19 февраля на пересечении Суздальского проспекта и улицы Композиторов произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, участники ДТП не совсем проснулись и не смогли разобраться, кто кого должен пропустить на перекрестке.

«Кто-то кого-то не пропустил на перекрестке Суздальского и Композиторов», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в понедельник, 17 февраля, на петербургской кольцевой автодороге произошла авария с участием автобуса и пешехода.