Жителя Выборга подозревают в надругательстве над маленькой дочкой

Жителя Выборга задержали по подозрению в надругательстве над ребенком. Фото: pixabay.com

Жителя Выборга задержали по подозрению в надругательстве над ребенком. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Ленобласти задержали 54-летнего местного жителя. Экс-супруга обвинила его в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери 2013 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию Выборга обратилась 39-летняя безработная женщина. Она сообщила, что с марта 2016 года по декабрь 2019 года ей бывший сожитель домогался до их общей дочери.

Родители ребенка не живут вместе. Но по решению суда девочке разрешено регулярно приходить в гости к отцу.

Мужчину задержали во вторник, 18 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга неизвестный пристал к 9-летнему ребенку в лифте. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в одном из домов по улице Федора Абрамова.