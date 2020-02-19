Жителя Выборга подозревают в надругательстве над маленькой дочкой

В Выборгском районе Ленобласти задержали 54-летнего местного жителя. Экс-супруга обвинила его в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери 2013 года рождения.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию Выборга обратилась 39-летняя безработная женщина. Она сообщила, что с марта 2016 года по декабрь 2019 года ей бывший сожитель домогался до их общей дочери.
Родители ребенка не живут вместе. Но по решению суда девочке разрешено регулярно приходить в гости к отцу.
Мужчину задержали во вторник, 18 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга неизвестный пристал к 9-летнему ребенку в лифте. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в одном из домов по улице Федора Абрамова.