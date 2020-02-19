«Ювелиры северной столицы» уходят из Петербурга

Торговый дом «Ювелиры северной столицы» был учрежден в 2009 году Яниной Семеновой. Дела у компании шли хорошо, пока не сменился владелец бизнеса. Фото: pixabay.com

Торговый дом «Ювелиры северной столицы» был учрежден в 2009 году Яниной Семеновой. Дела у компании шли хорошо, пока не сменился владелец бизнеса. Фото: pixabay.com

Одна из крупнейших ювелирных компаний Санкт-Петербурга «Торговый дом «Ювелиры северной столицы» прекращает свою деятельность в городе на Неве.

Компания объявлена банкротом. Процедура банкротства организации началась еще в прошлом году. Во вторник, 18 февраля, решением суда «Ювелирам северной столицы» назначен конкурсный управляющий. Имущество компании, вероятно, пойдет с молотка.

На сегодняшний день, по данным «Фонтанки», задолженность торгового дома составляет 160 миллионов рублей. Учитывая, что компания не владеет такими средствами, чтобы расплатиться с кредиторами «Ювелиры северной столицы» должны реализовать 240 тонн полудрагоценного нефрита.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что крупный онлайн-ритейлер «Юлмарт» признан банкротом. В течение полутора лет компания находилась под процедурой наблюдения.