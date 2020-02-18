Арбитражный суд Петербурга признал онлайн-магазин «Юлмарт» банкротом

"Юлмарт" попал под процедуру наблюдения в июне 2018 года. Фото: Google View

"Юлмарт" попал под процедуру наблюдения в июне 2018 года. Фото: Google View

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и области признал один из крупнейших отечественных онлайн-ритейлеров «Юлмарт» банкротом.

Решение суда стало известно во вторник, 18 февраля. Согласно документам, арбитраж постановил прекратить процедуру наблюдения в отношении непубличного акционерного общества «Юлмарт», поскольку интернет-магазин признан несостоятельным.

Соответственно, организацию признали банкротом. Впоследствии в отношении «Юлмарта» ввели процедуру конкурсного производства, которая продлится полгода. Напомним, что под наблюдением компания оказалась еще летом 2018 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская метростроительная компания ОАО «Метрострой» попала под процедуру наблюдения. Арбитражный суд принял такое решение в рамках банкротного иска, поданного к «Метрострою» сразу несколькими организациями.