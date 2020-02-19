Между станциями «Приморская» и «Беговая» увеличен интервал движения поездов

Между станциями &#171;Приморская&#187; и &#171;Беговая&#187; увеличен интервал движения поездов
Станция метро "Приморская". Фото: Baltphoto

Причиной замедленного движения поездов между станциями «зеленой» ветки стала техническая неисправность, объясняют в метрополитене.

Интервал движения увеличился около 13:30 в среду, 19 февраля. О том, что ждать поездов придется дольше обычного, предупредили в пресс-службе петербургской подземки. Представители метрополитена объяснили, что причиной тому — техническая неисправность.

Однако какая именно неполадка привела к замедленному движению, пока неизвестно. Сколько потребуется времени для устранения неисправности, специалисты так же не уточняют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ одобрила бурение скважин для новых станций коричневой и кольцевой ветки метро в Петербурге. Бурить начнут от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны», а также Кольцевой линии метро — от второго вестибюля «Лесной» и второго вестибюля «Ладожской».

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