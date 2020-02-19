Прокатившийся по Русановской БТР ехал не детскую «зарницу»

Прокатившийся по Русановской БТР ехал не детскую &#171;зарницу&#187;
БТР на Руссановской улице. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Невском районе Петербурга 19 февраля заметили БТР 82М. Как оказалось, он приехал для участия в детской военно-спортивной игре «Зарнице».

Бронетранспортер был задействован в мероприятии в школе 39 на Октябрьской набережной, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). В учебное заведение он прибыл в сопровождении автомобиля военной автоинспекции.

По дороге БТР примял газон на Русановской. Фотографии со следами от военной технике на траве опубликовали местные жители в соцсетя.

«Испортил газон», — посетовали они.

В ответ на возмущения в ЗВО поспешили заверить, что участок будет восстановлен по окончанию «Зарницы». Газон обещают разровнять и привести в порядок.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Ранее петербуржцы предположили, что БТР на Русановской появилась из-за мероприятий, связанных с приездом в Петербург президента Владимира Путина. Он приехал в город по случаю 20-летней годовщины со дня смерти Анатолия Собчака.

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