В Невском районе Петербурга горожане увидели танк

Один из пользователей Сети высказал версию, что танк принадлежит местному жителю, который устал от плохих дорог и приобрел подходящий для них транспорт. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Один из пользователей Сети высказал версию, что танк принадлежит местному жителю, который устал от плохих дорог и приобрел подходящий для них транспорт. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Жители Невского района Северной столицы были крайне удивлены, когда ранним утром на дорогах заметили настоящий танк.

О случившемся рассказали очевидцы в среду, 19 февраля, в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Танк, по словам свидетелей странного события, проехал по Русановской улице мимо школы №39. Автор публикации иронично отметил, что таким образом районная администрация, вероятно, решила проверить проходимость дороги, не поверив многочисленным жалобам местных жителей на её состояние.

Некоторые комментаторы также предположили, что появление на улице танка связано с грядущим приездом в Санкт-Петербург Владимира Путина. Президент посетит памятные мероприятия, организованные в честь 20-й годовщины со дня смерти первого мэра города на Неве Анатолия Собчака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почтить память отца приедет и Ксения Собчак.