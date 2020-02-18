Памятные мероприятия в Петербурге в честь Анатолия Собчака посетит Владимир Путин

Президент России посетит Петербург в среду, 19 февраля, чтобы почтить память первого мэра Северной столицы, Анатолия Собчака.

Завтра в городе на Неве пройдут памятные мероприятия, посвященные 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака. О том, что Владимир Путин отдаст дань памяти петербургскому политику, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер возложит цветы к памятнику первого и единственного мэра Северной столицы на Васильевском острове.

В Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича состоится концерт памяти Собчака, на котором президент также намерен присутствовать. В этот день в город на Неве приедет и дочь политического деятеля, журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Путин подписал распоряжение, согласно которому память бывшего мэра Москвы, Юрия Лужкова, умершего в декабре прошлого года, будет увековечена.