Путин подписал указ об увековечении памяти Лужкова

На доме в Москве, где жил бывший мэр столицы Юрий Лужков, могут установить мемориальную доску. Кроме того, имя Юрия Лужкова будет присвоено Московскому городскому университету управления правительства Москвы.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин отметил вклад Лужкова в становление российской государственности и развитие Москвы.

Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков скончался в немецком Мюнхене на 84-м году жизни. Лужков на момент смерти находился в одном из медучреждений в Мюнхене (Германия). Там он должен был перенести операцию на сердце.

Юрий Лужков находился в должности московского мэра с 1992 по 2010 год. Его уволили решением действующего на тот момент президента Дмитрия Медведева из-за «утраты доверия». В 2016 году президент Владимир Путин наградил Лужкова орденом 4-ой степени «За заслуги перед Отечеством».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.