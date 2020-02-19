Арбитраж Петербурга объявил ТД «Интерторг» банкротом

Сейчас в Петербурге не осталось работающих магазинов "Интерторга", дольше всех "продержался" "Spar". Фото: Google View

Сейчас в Петербурге не осталось работающих магазинов "Интерторга", дольше всех "продержался" "Spar". Фото: Google View

В отношении компании, владевшей несколькими сетями супермаркетов, решением Арбитражного суда Петербурга и области начато конкурсное производство.

Супермаркеты «Spar», «Народная 7я семья» и «Идея» начали закрываться в конце прошлого года. Позже стало известно, что владелец сетей, торговый дом «Интерторг» является крупным должником: общая сумма задолженностей превышает 10 миллиардов рублей. Сейчас в городе не осталось работающих магазинов ни одной из вышеперечисленных сетей.

Исковые заявления к «Интерторга» подали сразу несколько юрлиц, в числе которых — «Сбербанк», требующий от организации 8 млрд рублей. Кредитно-финансовая организация добилась добилась ареста банковских счетов компании на 570 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшая супруга владельца «Интерторга» планирует разместить на месте закрывшихся магазинов новые супермаркеты.