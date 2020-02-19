Анонимы «минируют» суды Петербурга по второму кругу

В Петербурге продолжается эвакуация районных судов. Письма начали приходить по второму кругу. Здания ожидают повторные проверки.

Всего в среду, 19 февраля, эвакуировано семь судов. Некоторые из них уже вернулись к работе, другие — получили по второму письму. Анонимы дважды за день «заминировали» Василеостровский и Петродворцовый районные суды. При этом на адрес одного из них сообщение поступило до окончания первой проверки.

«Минеры промахнулись. Василеостровский районный суд получил второе письмо о заминировании, хотя проверка после первого еще не закончилась. Не надо будет два раза проверять!», — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В список «минеров» попали Петродворцовый, Приморский, Октябрьский, Смольнинский, Василеостровский, Петроградский и Красногвардейский районные суды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 февраля из-за анонимных сообщений о минировании в Петербурге эвакуировали 18 тыс. 238 человек.