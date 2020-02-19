Анонимы угрозами выгнали на улицы Петербурга 18 тысяч человек

Очередные сообщения о минировании заставили 18 тыс. 238 человек выйти на улицу во вторник, 18 февраля. Эвакуация проводилась в судах, школах, детских садах и одном из офисов Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, письма пришли на электронные адреса четырех районных судов и Всеволожской клинической больницы.

Неизвестные сообщили о минировании 422 объектов: четырех зданий судов, 219 школ, 96 детских садов, 99 гостиниц, одного родильного дома, двух больниц и офиса ООО «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

Здания проверили на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ничего опасного обнаружено не было. По решению администрации эвакуация на 293 объектах не проводилась. На улицу вывели часть школьников и детсадовцев, сотрудников и посетителей судов и офиса «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 17 февраля в Петербурге из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали около 10 тыс. человек.